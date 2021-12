Il Milan dopo le tante difficoltà e i tanti infortuni è tornato a vincere. I rossoneri hanno vinto sul campo di un buon Empoli e lo hanno fatto senza Zlatan Ibrahimovic. L’assenza dello svedese non ha fatto mancare i gol.

Protagonista indiscusso della serata, come riporta il Corriere dello Sport, è stato Franck Kessie. L’ivoriano ha messo a segno una doppietta e lo ha fatto in nuovo ruolo: trequartista. La mossa di Pioli si è rivelata senza dubbio vincente. A gennaio, tra l’altro, il centrocampista ivoriano partirà per la Coppa d’Africa così come Bennacer.