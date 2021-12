Florenzi è sicuro: “Ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta del Milan in casa contro il Liverpool che ha sancito la fine del percorso europeo dei rossoneri. Le sue parole:

Sulla partita: “La Champions è questione di dettagli. Siamo sempre usciti a testa alta, ci manca un po’ di esperienza per l’ultimo step. Ci è servito tanto per metterci alla prova con queste grandi squadre, l’obiettivo è tornare a vivere grandi notti come queste”

Sulla squadra: “Eravamo dentro lo spogliatoio con la testa bassa, era un obiettivo importante. Co deve essere delusione, ai ragazzi bisogna dire che abbiamo fatto un grande percorso e che queste partite sono quelle che ti danno il la per il campionato. Siamo usciti a testa alta in un girone di ferro, abbiamo detto la nostra in tutte le partite. Non dobbiamo buttarci giù, la delusione ora va trasformata in forza per raggiungere i due obiettivi rimasti”

Su come si riparte: “Dobbiamo prendere forza da questa delusione e dobbiamo dare il massimo. Siamo forti, ci mancava esperienza in Champions dopo tanti anni. Abbiamo margini di miglioramento da qui a fine anno e ci toglieremo grandi soddisfazioni”