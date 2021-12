Bellissimo gesto da parte di tutti i giocatori del Milan che hanno deciso di indossare durante il riscaldamento, una maglia speciale per omaggiare il compagno di squadra Simon Kjaer, costretto a restare ai box per ben 6 mesi per via dell’infortunio al ginocchio sinistro.

Il messaggio sulla maglia è chiaro: “Forza Simon”. Un messaggio d’amore dunque da parte di tutta la squadra per il protagonista indiscusso della retroguardia rossonera.