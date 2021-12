All’intervallo di Udinese-Milan, Pioli ha deciso di optare per un triplo cambio per cercare di rimettere in equilibrio la partita.

Messias, Milan

Sono entrati in campo Tonali, Kessie e Messias al posto di Bakayoko, Bennacer e Krunic. La cosa che è saltata subito all’occhio, però, è stato l’errore sulla maglia di Messias: il nome, infatti, è stato stampato con una “e” di troppo.