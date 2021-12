Genoa-Milan, i convocati di Pioli: un’assenza importante

Il Milan vuole tornare alla vittoria al più presto e lo vuole fare a Marassi. Un punto nelle ultime tre di campionato per i rossoneri. Assenza importante per Pioli che non avrà Bennacer.

Genoa, Milan, convocati

I convocati

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.