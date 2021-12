Genoa-Milan, Pioli batte Sheva in due mosse

Il Milan torna a vincere e “ricomincia a correre” come sottolinea il Corriere della Sera. Tre a zero contro il Genoa dell’ex Shevchenko e corsa scudetto viva, grazie anche allo stop del Napoli in casa del Sassuolo.

Tutto facile per i rossoneri, che rischiano poco e sbrigano la pratica già nel primo tempo.

Gioco e personalità, da parte degli uomini di mister Pioli, il quale ha avuto la risposta, netta e convincente, che cercava dalla sua squadra.

Le prossime sfide non sono improponibili sulla carta, Salernitana e Udinese, ma poi ci sarà il big match contro il Napoli.

Adesso bisogna continuare a macinare punti con costanza e determinazione, per non perdere la posizione ai vertici della classifica.