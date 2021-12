Giuntoli: “Mertens out? Vi spiego la scelta di Spalletti”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita:

Petagna e Mertens? Spero che faccia una grande prestazione, ha fatto molto bene le ultime. Il mister è bravissimo in corso d’opera a sfruttare le alternative, ci sono anche Mertens e Politano, non dobbiamo dare punti di riferimento e in questo possono aiutarci.

L’operazione Manolas? Facciamo chiarezza: Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi negli ultimi due mesi e lo abbiamo recuperato solo per Leicester, dove ci ha dato una grande mano. Dopo la partita ha avuto un riacutizzarsi importante e con i nostri medici avevamo deciso che sarebbe rientrato a gennaio. Poi lui ha trovato l’accordo e lo formalizzeremo a gennaio.

Mercato? Il mercato è sempre un’opportunità, sicuramente abbiamo bisogno in difesa ma andando in fondo vedremo cosa succederà.

La posizione del Napoli sullo slittamento della Coppa d’Africa? Siamo interessati, abbiamo 4 calciatori che dovrebbero andarci. L’importante è che si facciano le cose con criterio.