Gol annullato a Kessié: scoppia la polemica

A San Siro Milan-Napoli finisce tra le polemiche.

Al minuto 90 Franck Kessié segna la rete che vale il pareggio dei rossoneri ma il VAR richiama l’arbitro per un fuorigioco di Giroud.

Dopo aver rivisto l’episodio da bordocampo, il direttore di gara decide di annullare la rete dell’ivoriano proprio per la posizione irregolare del francese che era sdraiato per terra.

L’episodio continua a far discutere anche nel post partita con i giocatori rossoneri che guardano sui vari dispositivi le immagini dell’offside increduli.

L’azione del gol annullato ricorda quella di Palomino di ieri in cui il calciatore dell’Atalanta è considerato un ostacolo per Cristante in quanto va al contatto. Anche in quell’occasione il gol è stato annullato.