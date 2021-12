Gomez è sicuro: “Ecco chi vincerà lo scudetto”

Alejandro Gomez è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il “Papu”, ex capitano dell’Atalanta e attualmente in forza al Siviglia, ha detto la sua sull’attuale Serie A e sulla lotta scudetto:

“La Serie A è bellissima: ha 3-4 squadre che si giocheranno lo scudetto. La Juve no, è molto lontana: non penso rientri. Chi vince? Inter o Milan. Sarebbe bellissimo se l’Atalanta vincesse lo scudetto, sarebbe straordinario per la città e la società: una cosa unica per Percassi, Gasperini, tutti. Sarebbe anche meglio del Leicester. L’Atalanta fa sempre meglio al ritorno che all’andata… e guardate dov’è ora. Se succede e trovo un po’ di spazio nel calendario del Siviglia, vengo in Italia a festeggiare“.