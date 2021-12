Il difensore della Salernitana Norbert Gyomber ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di San Siro contro il Milan. Le sue parole:

“Sapevamo dall’inizio che la Serie A non è una passeggiata. Dobbiamo affrontare tutte le partite, purtroppo i risultati non ci hanno aiutato molto. Anche oggi dovremo mettere il cuore in campo e sperare in un risultato positivo, sarà una partita di sacrificio”