Ibra su Berlusconi: “Mi ha fatto emozionare, lo devo ringraziare per un motivo”

Nel corso della presentazione del suo libro Adrenalina, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dell’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi:

“Abbiamo un rapporto molto bello. L’ho salutato in Sardegna, non lo vedevo da anni. Mi ha portato in Italia quando non ero felice a Barcellona. Lo devo ringraziare. Ieri Galliani mi ha mandato un messaggio, era col presidente”.

Berlusconi è intervenuto durante l’evento con parole al miele per lo svedese:

Ibrahimovic alla sua presentazione al Milan nel 2010: lo volle proprio Berlusconi

“Il libro che presentate oggi dimostra che Zlatan non è solo un grande campione dello sport ma anche della vita. Ha una media di 0,6 gol a partita, una media straordinaria. Il primo gol risale al 30 ottobre 99, l’ultimo a ieri. L’ho visto, è stato un gol che solo Ibrahimovic poteva segnare. 40 anni vissuti sempre con la voglia di dare il massimo.

Mi ricordo con commozione di quando indossò la prima volta la maglia del Milan. Sento di avere con lui un rapporto di affetto. Quest’estate in Sardegna abbiamo parlato dei suoi prossimi obiettivi che sicuramente riuscirà a concretizzare. Gli auguro successo, sono sicuro che riuscirà a raggiungere tutti i traguardi che si porrà. Sei stato e sei ancora un grande campione. Ti vogliamo tanto bene”.

Non capita spesso di far emozionare Ibra, ma evidentemente l’uomo che lo portò in rossonero nel 2010 sa quali tasti toccare con lo svedese, che risponde commosso:

“Sa che gli voglio bene. Spero stia bene, mi sono emozionato. Quando arrivano queste parole dal presidente con più trofei nella storia del calcio sono molto onorato, anche se voleva sempre che tagliassi i capelli. La mia forza è nei capelli! (ride, ndr)”.