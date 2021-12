Ibra su Materazzi: “Entrava solo per far male”. L’ex interista risponde così

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista al Corriere.it parlando di diversi aspetti della sua carriera e della sua vita.

Il fuoriclasse svedese ha parlato anche della sua “rivalità” con Marco Materazzi descrivendolo così:

“Materazzi era uno che entrava da dietro per fare male. Noi calciatori capiamo quando uno entra duro come Chiellini, Stam o Maldini o quando entra solo per far male all’avversario”

Il calciatore rossonero ha poi aggiunto di essersi vendicato: “Con lui avevo un conto in sospeso che ho saldato durante un derby. Quello entrava a piedi levati, io salto, le evito e lo colpisco con una gomitata alla tempia”

L’ex difensore nerazzurro, sentitosi attaccato, ha risposto con un Tweet nel quale ha pubblicato la foto della Coppa del Mondo e della Champions League, trofei che Ibra non ha mai vinto in carriera, commentando con: “Post… MUTO!”