Tomori, c’è un dato che certifica la sua importanza: i dettagli

Nonostante alcune assenze per problemi fisici, Fikayo Tomori è il giocatore rossonero con più minuti giocati in questa Serie A. L’ex difensore del Chelsea ha infatti giocato fin qui 1284 minuti. Al secondo posto invece, Rafael Leao con 1152.

Un dato che testimonia come in questo Milan tutti i giocatori siano fondamentali. Chiunque venga mandato in campo da Pioli, dà il proprio contributo alla causa, e anche la partita con la Salernitana ne è la prova.

Tomori Milan Pioli

Allo stesso tempo però, questo dato rivela anche l’importanza del difensore inglese dentro il terreno di gioco. Non a caso, dopo le due sconfitte con Fiorentina e Sassuolo, il suo ritorno in campo è coinciso con le vittorie contro Genoa e Salernitana.