Il difensore pronto a partire a gennaio: il suo agente gli sta trovando una squadra!

L’avventura di Andrea Conti con la maglia del Milan sembra ormai giunta al capolinea.

Arrivato nell’estate 2017 come grande promessa del calcio italiano, il terzino italiano non è mai riuscito ad imporsi in rossonero complici brutte prestazioni ed una serie di infortuni che l’hanno tormentato durante gli scorsi anni.

Ora il giocatore non fa più parte del progetto di Stefano Pioli e la finestra di mercato di gennaio potrebbe essere quella decisiva per il suo definitivo addio.

Come spiega Tuttosport, le prossime saranno le ultime settimane di Conti a Milanello. Il suo agente Marco Giuffredi è al lavoro per trovargli una sistemazione adatta a lui per provare a tornare sui livelli di un tempo.