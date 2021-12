Il difensore rossonero non ha dubbi: “Siamo pronti, sono sicuro che ce la faremo”

Il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato a Milan TV alla vigilia dell’importantissima sfida di Champions contro il Liverpool:

“Sento l’entusiasmo, la motivazione, il desiderio. Soprattutto in partite come questa in una competizione come la Champions che è molto sentita. Credo che la partita di domani sia una sfida ricca di storia per entrambe le squadre. Per noi è una gara fondamentale. Sarà sicuramente una partita importante, emozionante, e speriamo di riuscire a vincerla”.

L’ex Chelsea ha poi detto la sua sull’avversario di domani: “Il Liverpool è una squadra forte che gioca con intensità, grande velocità e precisione. Non mollano fino al novantesimo. Ci aspetta una partita difficile. Conosco alcuni dei loro giocatori, quindi so come giocano, sono una squadra molto prolifica. Negli ultimi 3-4 anni hanno segnato tantissimi gol e sono difficili da fermare. Quindi dovremo essere molto concentrati ed essere pronti a tutto. Ma siamo pronti”.

Tomori, Milan

Per ultimo, Tomori ha voluto rendere omaggio al suo compagno di squadra Simon Kjaer, che rimarrà fuori per circa 6 mesi a causa della rottura dei legamenti al ginocchio, riportata contro il Genoa:

“Quando sono arrivato qui mi parlava in inglese, mi ha aiutato ad ambientarmi. Abbiamo giocato molte partite insieme, è un vero leader e non solo in campo. Parla con tutti. È una pietra miliare della squadra, e questo infortunio è veramente triste. Sentiremo la sua mancanza, la squadra ne risentirà. Ora dobbiamo giocare senza di lui e cercheremo di fare del nostro meglio. Dovremo correre di più, parlare di più, dovremo dare di più anche per lui. Domani sarà un’altra opportunità per farlo; abbiamo fatto bene contro la Salernitana e ora abbiamo un’altra opportunità in una partita importantissima e sono sicuro che ce la faremo“.