Il giornalista critico su Kessie: “È irriconoscibile. A volte con lui sembra di giocare in 10!”

Nel corso della trasmissione Pressing negli studi di Mediaset, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione sulle prestazioni deludenti di Kessie. L’ivoriano, che pare ancora essere ancora lontano dal rinnovo con i rossoneri, non sta infatti attraversando un ottimo periodo di forma.

Il telecronista è stato molto critico con lui, mettendo a paragone le differenze con la splendida stagione dell’anno scorso.

Trevisani, Kessie, Milan

SULLE PRESTAZIONI IN CAMPO

“Il Milan dell’anno scorso sembrava giocare in 12 con Kessie in campo. Quest’anno, invece, a volte sembrano in 10 con lui in campo, è irriconoscibile. Infatti Pioli lo sta facendo ruotare come se fosse un giocatore normale.“

SUL CONTRATTO IN SCADENZA

“A parte Vlahovic, nessuno di quelli che hanno un problema con il contratto stanno facendo bene. Sta succedendo a lui, ma anche a Insigne.”