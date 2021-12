Il Milan è tornato ad allenarsi, ma non a Milanello: la novità

Per il Milan è già tempo di tornare a lavoro in vista del delicato big match contro la Roma del 6 gennaio. Come annunciato da Stefano Pioli dopo la vittoria contro l’Empoli, questa mattina i giocatori del Milan hanno svolto una seduta di allenamento collettivo su Zoom, alla quale hanno partecipato tutti gli elementi della rosa rossonera.

In attesa della ripresa dei lavori a Milanello, in programma il 30 dicembre, un nuovo allenamento via Zoom verrà svolto nella giornata di domani. Nel frattempo, i rossoneri sperano di recuperare quanto prima i giocatori infortunati: Leao, Rebic e Calabria su tutti.