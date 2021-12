Il Milan fa sul serio per Diallo: può arrivare ad una sola condizione!

La sessione di mercato invernale aprirà il giorno 3 gennaio 2022 ma il Milan sta già lavorando per non farsi trovare impreparato.

Dopo l’infortunio di Simon Kjaer, i rossoneri sono arrivati alla pausa invernale in emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato ed un’operazione diventa obbligatoria.

I nomi fatti per sostituire il danese sono molteplici ma, ad oggi, l’unica certezza che si ha è quella che il Diavolo, come riporta il Corriere della Sera, voglia agire sfruttando la formula del prestito con diritto di riscatto, in modo da poter valutare da vicino il calciatore e decidere cosa farne in estate.

maldini, acmilan, diallo

Negli ultimi giorni è spuntata l’idea Abdou Diallo, difensore 25enne del PSG che sembra verso l’addio.

Il club parigino richiede 25 milioni di euro ma Maldini e Massara sarebbero disposti ad andare incontro alle richieste di Leonardo accettando il prestito con obbligo di riscatto legato a certi risultati. Così l’affare potrebbe andare in porto.