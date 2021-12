“Il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo”: le parole dell’ex capitano

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero ed ora commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di DAZN della questione riguardante il rinnovo di Paulo Dybala.

L’ex capitano del Milan ha voluto paragonare questa situazione con quella di Donnarumma spiegando, dal suo punto di vista, l’atteggiamento che dovrebbero avere le squadre in questi casi ed in questo periodo. Le sue parole:

“La Juve ha dei paletti così come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare o meno Donnarumma. Il richiamo dell’attaccamento ti porta a fare uno sforzo ed arrivare fino ad un certo punto che, però, se non sta bene al calciatore deve lasciare il club. Complicato farlo capire ai tifosi della Juventus che sei in un orizzonte di sostenibilità dei costi. Il mondo deve cambiare, il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo”