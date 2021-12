Il Milan pensa al futuro: i nomi in lista per l’attacco rossonero

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan cercherà di portare alla corte di Pioli un difensore che possa sostituire Kjaer.

I rossoneri rimangono vigili anche sul reparto attaccanti: nei giorni precedenti è stato proposto Lacazatte, che non entusiasma particolarmente la dirigenza anche per via dell’elevato ingaggio.

Luka Jovic, Getty

Un profilo che piace molto è quello di Luka Jovic. I rapporti con il Real Madrid e il suo agente, Fali Ramadani, sono ottimi, anche se un’operazione del genere potrebbe essere rinviata al prossimo mercato estivo. Tra gli obiettivi anche Julian e Augustin Alvarez, rispettivamente di River Plate e Penarol.