Il Milan piomba sul giovane attaccante del Nantes: potrebbe arrivare a gennaio

Il progetto del Milan è chiaro: puntare sui giovani per farli crescere in casa nella speranza di avere in mano i campioni del futuro. Maldini e Massara sono sempre attenti ai vari prospetti e i loro occhi si sono posati sulla Ligue 1.

La Gazzetta dello Sport rivela che è molto forte l’interesse per Randal Kolo Muani, attaccante del Nantes già autore in questa stagione di 7 reti in 18 partite. Per lui un “passato” in Italia con qualche provino a Vicenza e Cremona ma nulla di più.

Kolo Muani, Milan, Nantes

Alto e tecnico, potrebbe crescere con calma a Milanello grazie ai consigli di Ibrahimovic e soprattutto Giroud, che da connazionale potrebbe aiutarlo ad ambientarsi al meglio. Il colpo è possibile a gennaio dato il costo contenuto: presto ne sapremo di più.