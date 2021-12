Il Milan sa già come sostituire Kjaer: il vecchio obiettivo torna di moda

Simon Kjaer ha probabilmente finito la sua stagione. Una notizia davvero pessima per i tifosi del Milan e soprattutto per Stefano Pioli, che non potrà contare sul suo centrale nella rincorsa allo Scudetto.

La Gazzetta dello Sport rivela che i rossoneri hanno già in mente il suo sostituto. Il nome che stuzzica le idee della dirigenza è quello di Nikola Milenkovic, che il Milan aveva provato a prendere già in passato.

Milenkovic, Fiorentina, Milan

Il difensore della Fiorentina sembrava ad un passo dall’addio questa estate ma alla fine ha rinnovato ed è rimasto a Firenze. I rossoneri possono però offrirgli ben altri obiettivi e anche la titolarità, possibile quindi che l’affare non sia troppo complicato.