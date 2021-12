Il Milan studia la formula per Botman: le ultime sulla trattativa!

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo e il Milan non vuole, e non deve, trovarsi impreparato.

La priorità è un difensore centrale e l’interesse per Sven Botman si fa sempre più concreto. Centrale di difesa molto giovane, classe 2000, sta ben figurando quest’anno con il Lille.

Molto bravo nella marcatura e nell’impostazione del gioco, utile per i rossoneri visto che Simon Kjiaer mancherà per un po’.

Sven Botman, calciomercat, Milan, Lille

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è valutato 30 milioni, ma l’idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sempre secondo la rosea, il nome di Sven Botman è il primo sulla lista di Maldini e Massara, sia perché è molto apprezzato e sia perché la dirigenza rossonera lo segue da tempo, già dall’estate scorsa.

I rossoneri, dunque, potrebbero avere la meglio su altre squadre che lo seguono, proprio perché si è mossa prima.

L’idea che è stata proposta è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare in estate. Al Milan permetterebbe un vantaggio tecnico ed economico una soluzione del genere.



Solo dopo, si potrebbe decidere se passare al saldo definitivo, ma resta da vincere la resistenza dei francesi che valutano il difensore 30 milioni di euro.