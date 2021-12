Il Milan studia la strategia per arrivare a Botman: i dettagli

Durante il telegiornale sportivo SportMediaset in onda su Italia Uno, Claudio Raimondi ha parlato delle mosse che farà il Milan nella prossima finestra di mercato.

I rossoneri sono a caccia di un difensore che vada a sostituire l’infortunato Simon Kjaer, il quale ha già concluso la stagione. Le parole:

“Il Milan deve intervenire sul mercato per reperire il sostituto di Kjaer. Il nome più caldo è quello di Sven Botman, gioiellino di 21 anni del Lille. La valutazione è di 25/28 milioni ed è considerata troppo alta. I rossoneri stanno pensando ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato in base alle presenze del difensore e in base alla qualificazione alla prossima Champions League”