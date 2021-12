Il Milan tenta il colpo a zero dal Marsiglia: concorrenza agguerrita

Il Milan è sempre attento ai possibili acquisti a parametro zero e da tempo ha posato i suoi occhi in Francia dove ha messo in piedi vari affari. Il prossimo potrà avvenire a giugno anche se la concorrenza è agguerrita.

Secondo Calciomercato.com i rossoneri hanno manifestato il loro interesse per Boubacar Kamara, ventiduenne difensore o centrocampista centrale del Marsiglia. La situazione per arrivare a lui non è però rosea.

MARSEILLE, FRANCE – NOVEMBER 04: Luis Alberto of SS Lazio competes for the ball with Boubacar Kamara of Olympique Marseille during the UEFA Europa League group E match between Olympique Marseille and SS Lazio at Stade Velodrome on November 04, 2021 in Marseille, France. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Sul calciatore si segnala infatti il Newcastle degli sceicchi che sicuramente potrebbe offrire una cifra superiore a quella dei rossoneri.