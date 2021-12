Il mondo del calcio trema: arriva la dura decisione del Governo

Per questo fine 2021 si sognava la capienza al 100% negli stadi. Alcuni, addirittura, pensavano a una possibile apertura di una campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Ma tutto ciò è stato messo in seria discussione a causa dell’aumento di contagi da Covid-19. È di ieri, infatti, la notizia che il Governo stia pensando a delle nuove misure che andrebbero a coinvolgere il mondo del calcio.

In un primo momento era circolata l’ipotesi dell’obbligo di tampone anche per i vaccinati e possessori del super green pass per l’accesso agli impianti sportivi, cinema e teatri. Pare che questa ipotesi, però, stia perdendo consistenza con il passare delle ore. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, ci sarebbe una seconda opzione decisamente più drastica.

Non è escluso che si ritorni alle partite con gli stadi a porte chiuse. Il Governo vorrebbe evitare un intervento così drastico, che invece è stato già adottato per diverse partite in Germania. Le casse disastrate delle società di Serie A consigliano cautela all’esecutivo. Si attendono decisioni a breve, forse già per gennaio.