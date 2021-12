Il procuratore è sicuro: “Da Conti i soldi per il mercato”

Il grave infortunio di Simon Kjaer ha aperto una voragine tecnica e di leadership nel Milan di Stefano Pioli. Il mercato di gennaio è alle porte e la dirigenza è molto attiva per trovare il profilo giusto che possa sostituire nell’immediato Kjaer. Non sarà semplice sia per una questione tecnica ma soprattutto per un discorso economico visto che il prezzo dei cartellini dei giocatori, nonostante la crisi, sia ancora molto elevato.

Nel corso del programma radiofonico “Stadio Aperto” su TMW Radio è intervenuto il noto procuratore Claudio Pasqualin. Nel suo intervento ha parlato di mercato e della possibilità da parte del Milan di racimolare un piccolo tesoretto da investire sul difensore centrale: “Credo nessuna delle quattro sarà così attiva nel prossimo mercato, perché nessuna ha la possibilità di farlo. Il Milan avrebbe bisogno di qualcosa: Conti dovrebbe portare qualche milione da investire in un nuovo difensore“.