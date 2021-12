Il Real Madrid pronto a chiudere un colpo in difesa: il Milan osserva!

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, potrebbe presto lasciare i Blues per diventare un nuovo giocatore del Real Madrid

Come riporta il Daily Mirror il club spagnolo potrebbe far firmare un pre-contratto a gennaio, in modo da ingaggiarlo, così, da svincolato il prossimo giugno.

Il giocatore, su cui anche il Milan monitora la situazione, non ha ancora preso una decisione definitiva e si starebbe guardando intorno.

Il Chelsea, dal canto suo, ha offerto un rinnovo di contratto da 160 mila euro settimanali ma il calciatore starebbe studiando anche altre proposte, tra cui quelle di Bayern Monaco e Psg.

Il Milan osserva la situazione con interesse