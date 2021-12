Nelle ultime settimane, la lotta scudetto è diventata ancora più avvincente. Tra il Milan primo e l’Atalanta quarta, ci sono 4 punti, inoltre, la Juventus sta arrivando. Anche un ex calciatore, dunque, ha voluto dire la sua. Si tratta di Walter Zenga, intervistato dal Corriere dello Sport.

“Sono tifoso e dunque non posso perdermi in previsioni sulla favorita per lo Scudetto, mi auguro che sia ancora dell’Inter. Poi mi estranio e aggiungo: gioca bene, benissimo, l’Inter, lo fa anche il Milan onestamente. Chi vince? Non si scappa dalle prime quattro, ed è impossibile dare percentuali”.