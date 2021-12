Juan Jesus: “Il fuorigioco di Giroud? Parla il regolamento”

Anche Juan Jesus ha parlato dell’episodio molto discusso del gol annullato per fuorigioco di Giroud.

Il difensore del Napoli è stato uno dei protagonisti della controversia, ecco la sua spiegazione:

“La regola è chiara, ovviamente è un fuorigioco attivo perché non mi lascia intervenire pulito. Avrei potuto fare meglio, ma lui non mi consente di colpire il pallone come voglio. L’arbitro ha fatto bene ad annullare, la regola c’è e deve essere rispettata.

Essere titolare stasera? Io sono in Italia da dieci anni e rappresentare oggi il Napoli per me è un onore. Conosco bene questo stadio, ci ho giocato 5 anni con l’Inter. Ero tranquillo di testa, consapevole delle mie qualità.

Confidenza del mio ruolo? Si, io sono un professionista, ovunque gioco sono un professionista. Brahim Diaz giocava tra le linee e ogni volta che potevamo andavamo ad accorciare. Abbiamo fatto una grande partita. Sappiamo le qualità di Ibra ma non è più veloce come prima, per questo potevamo aiutare il centrocampo“.