Una big di Premier fa sul serio per l’obiettivo del Milan: pronto l’assalto a giugno!

Il Milan, orfano per il resto della stagione del suo leader della difesa Simon Kjaer, ha bisogno di trovare un sostituto all’altezza nel mercato di gennaio.

Non solo, causa infortuni e partenze di Kessié e Bennacer a gennaio per la Coppa d’Africa, non è l’unico ruolo in cui i rossoneri possono agire.

A centrocampo, infatti, Massara e Maldini stanno pensando di anticipare il colpo Yacine Adli dal Bordeaux di sei mesi. Poche speranze di vedere Boubacar Kamara, giocatore imprescindibile del Marsiglia nel mercato invernale.

I rossoneri sperano, secondo quanto riportato da calciomercato.com, di portare il giocatore in rossonero a fine stagione, a parametro zero.

Nel frattempo il Manchester United fa sul serio per il giocatore e sotto l’occhio vigile di Rangnick potrebbe decidere di investire già a gennaio. Infatti il giocatore rientra nei requisiti richisti dal manager tedesco.

In questo senso il potenziale economico dei red devils potrebbe spaventare la dirigenza rossonera, che potrebbe trovarsi costretta ad anticipare i tempi presentando un’offerta alla squadra francese per non vedersi soffiato l’obiettivo di mercato da una concorrente.