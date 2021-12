Futuro in bilico per il giocatore rossonero: ci provano due big europee!

In casa Milan, tiene banco il futuro di Frank Kessié.

Il centrocampista è in scadenza di contratto con i rossoneri: dopo alcune partite sottotono, la fiducia che Stefano Pioli gli ha dato contro l’Empoli, ha permesso a Kessié di riscattarsi in campo attraverso una prestazione brillante.

Foto: Getty Kessié Milan PSG

Tuttavia, il futuro sembra lontano da Milano. Secondo il quotidiano La Repubblica, in pole per ingaggiare il centrocampista ci sarebbe il PSG che vorrebbe sostituire il partente Wijnaldum.

Non solo, secondo il quotidiano, sullo sfondo ci sarebbe anche la Juventus: i bianconeri, si legge, qualora non riuscissero ad ingaggiare Paul Pogba, potrebbero fare un tentativo per il centrocampista in uscita dal Milan.