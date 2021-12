Il dato impressionante su Kessié: non accadeva da otto mesi!

Milan-Salernitana è stata la miglior partita stagionale di Kessié.

Il dato

Franck Kessié, in occasione della vittoria casalinga del Milan contro la Salernitana, ha giocato la sua miglior partita stagionale.

Non solo per via del gol, ma anche per una notevole serie di recuperi in mezzo al campo, palloni smistati con consapevolezza e pochissimi, se non inesistenti, errori.

Kessié, Milan, Salernitana

Ma è sul gol che il dato diventa impressionante: infatti, quello di Kessié, è il primo gol su azione del centrocampista ivoriano da oltre otto mesi.

L’ultimo, il centrocampista rossonero, l’aveva trovato in occasione di Parma-Milan 1 a 3 del 10 aprile 2021.