Kjaer, è partita la caccia al sostituto: due possibili obiettivi

La pesante assenza di Simon Kjaer per il resto della stagione ha fatto suonare un campanello d’allarme al Milan, che sarà costretto ad intervenire sul mercato a gennaio alla ricerca di un nuovo difensore.

Come riportato da Nicolò Schira, tra i nomi accostati ai rossoneri ci sarebbero quelli di Gleison Bremer, perno della difesa del Torino di Juric, e Sven Botman, campione di Francia con il Lille.

Le valutazioni della società di via Aldo Rossi risentiranno sicuramente dell’eliminazione dall’Europa. Non è da escludere, inoltre, una nuova operazione in prestito, come fu per Tomori esattamente un anno fa.