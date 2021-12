L’infortunio di Simon Kjaer ha fatto preoccupare non poco il Milan, dato che ora i rossoneri si trovano con solo 3 difensori centrali di ruolo. Per questo, la dirigenza è a lavoro per cercare il sostituto adatto del danese.

Il nome più caldo delle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Mattia Caldara. Il difensore ex Juve e Atalanta ha già giocato con i rossoneri ma senza convincere più di tanto, complice qualche infortunio di troppo.

Ora, con i lagunari, sta ritrovando la forma giusta e sta tornando pian piano il difensore visto negli anni a Bergamo con Gasperini. Conosce già l’ambiente rossonero e il gioco di Stefano Pioli, per questo motivo la dirigenza ha individuato lui come obiettivo.