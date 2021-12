Klopp: “Succederà stasera, è una vera vergogna”

Jurgen Klopp, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato così del big match di Champions League contro il Liverpool che inizierà tra pochi minuti. Queste le sue parole:

Su San Siro:

“Oggi è la mia prima volta a San Siro, alla mia età è una vergogna (ride, ndr). Questo è davvero uno stadio molto bello”.

Su Ibra:

“Zlatan è una leggenda. Di solito si diventa leggende quando si smette di giocare, mentre lui è una leggenda nonostante non abbia ancora appeso gli scarpini. Mi piace come giocatore”.

Sulle rotazioni:

“Abbiamo fatto qualche rotazione perché abbiamo molte partite in pochi giorni. Non si possono far giocare sempre gli stessi. Ho schierato giocatori che avevano fame e voglia di giocare”.