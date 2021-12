Krunic a Milan Tv: “Lo faremo contro la Salernitana!”

Intervistato in esclusiva da Milan TV, Rade Krunic parla del successo di ieri e della sua importanza in questa squadra: “Siamo arrivati dopo la sconfitta contro il Sassuolo e ci voleva una risposta. Una buona partita e siamo riusciti a chiuderla nella maniera giusta. Abbiamo giocato tutta la partita per bene come voleva il mister e come volevamo noi. Abbiamo fatto la partita da Milan con la giusta intensità e aggressività”.

Rade Krunic

Quanto si sente importante per questa squadra e cosa può dare: “Io mi sento un tuttocampista che può giocare diversi ruoli. Ovviamente dipende dalle partite e da quello che ci chiede il mister. Se c’è bisogno posso fare sulla fascia uno contro uno ma ovviamente ci sono giocatori che possono fare molto meglio di me ma sono altre cose che io posso dare alla squadra a differenza di altri giocatori. Posso dire che adesso sono quasi al 100%“.

Una considerazione su Messias e gli obiettivi futuri: “Lui ha fatto vedere subito che può giocare nel Milan ed è un giocatore importante. Non parla tantissimo fuori dal campo ma si vede che sul campo parla abbastanza. Quella contro il Genoa era la partita più importante per noi perchè dovevamo vincerla e sarà pure la prossima perchè in campionato nelle ultime tre partite ne abbiamo già perse due. Dobbiamo fare i punti e la partita contro la Salernitana è più importante. Vinciamo questa e poi pensiamo alla partita successiva. Chiudiamo nella maniera giusta“.