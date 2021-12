La procura indaga sul Milan: rossoneri scagionati, i dettagli!

Dopo le indagini avvenute ad opera della Guardia di Finanza in casa Juventus, la Procura Federale ha deciso di effettuare controlli a tappeto per tutte le società sportive italiane.

Tra queste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, figura anche il Milan che, assieme all’Inter, era finita sott’inchiesta per le plusvalenze realizzate nella compravendita di calciatori in un’inchiesta contro ignoti che ipotizza il reato di false comunicazioni sociali (irregolarità nella rappresentazione del bilancio), cioè senza indagati.

Tuttavia, se l’Inter è ancora sott’osservazione, la società rossonera può vivere sogni tranquilli, dato che le fiamme gialle hanno terminato gli accertamenti in mancanza di irregolarità.

Queste le parole del quotidiano:

“Dopo l’indagine avviata dalla Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus, la Guardia di Finanza di Milano ha messo sotto osservazione anche quelle dichiarate da Inter e Milan nei bilanci 2017/2028 e 2018/2019. Il 9 dicembre scorso le Fiamme gialle hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Milano evidenziando alcune criticità nei bilanci dell’Inter in relazione alle operazioni legate a una decina di calciatori non di primissimo livello e oggi, su ordine del sostituto procuratore Giovanni Polizzi, che ha aperto l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, hanno bussato alla porta della sede dell’Inter e della Lega di Serie A per acquisire la documentazione su tutte le plusvalenze dichiarate nei due bilanci“.