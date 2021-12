L’agente di Insigne annuncia: “Milan? Vi spiego come stanno le cose!”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato del futuro dell’attaccante, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno.

Le sue parole

“De Lauentiis? Lui dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. L’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie”.

“La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove, ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. Ultimatum al Napoli? No, assolutamente, ma quando si aprirà il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Contatti con Lazio, Inter, Tottenham, Milan e Juve? Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà”.