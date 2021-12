Le alternative a Botman vagliate da Maldini: occhi su due giovani

Il Milan ha necessità di investire su un difensore per sostituire Simon Kjaer. Il primo obiettivo è sempre Botman del Lille ma la società si sta guardando intorno siccome la richiesta di 30 milioni di euro è giudicata troppo elevata.

La Gazzetta dello Sport rivela che i rossoneri hanno messo gli occhi su Attila Szalai, difensore centrale del Fenerbahce che costa 11 milioni di euro, e soprattutto su Abdou Diallo, pari ruolo del Paris Saint Germain che ha una valutazione di 22 milioni di euro.

Szalai, Milan, Fenerbahce

Il problema per i due è la formula e non il costo: il Milan vuole un prestito con diritto di riscatto mentre entrambe le società vogliono vendere i loro calciatori a titolo definitivo. In ogni caso le piste possono aprirsi se Botman dovesse saltare.