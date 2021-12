Milan-Napoli, Pioli spera: tenta il recupero per il big match!

Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sugli infortuni di Rebic, Calabria e Leao.

Foto: Getty Leao Milan

I primi due ritorneranno a disposizione di Stefano Pioli, soltanto dopo la sosta natalizia.

Per quanto riguarda Leao, invece, pare ci sia una flebile speranza di averlo a disposizione già contro il Napoli oppure nella partita successiva, contro l’Empoli.

Tuttavia, lo staff medico del Milan, non vuole correre nessun rischio, motivo per cui non si può escludere il rientro dell’attaccante portoghese, dopo la sosta di Natale.