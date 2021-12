Leonardo non ci sta: che stoccata ad Ibra!

In un passaggio all’interno della sua autobiografia, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un aneddoto risalente all’estate 2021, dove si sarebbe proposto come dirigente al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi qualora non avesse rinnovato il contratto con il Milan.

Non si è fatta attendere, però, la risposta di Leonardo, che attualmente ricopre quel ruolo all’interno del club parigino. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista a Europa1:

Leonardo, Ibra, Psg

“È qualcosa di assolutamente fastidioso, ma questo non cambia le cose. Ho 52 anni, posso leggere e capire le volontà di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Anzi, non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del Psg? Il silenzio è la risposta migliore”.