L’esperto non ha dubbi: “Con lui in campo il Milan subiva meno tiri”

Luca Serafini, intervenuto a Sky Sport 24, ha analizzato il momento dei rossoneri in vista della partita di domenica contro il Napoli e ha detto la sua sui possibili colpi in entrata nel mercato di gennaio. Queste le sue parole:

Sul mercato invernale:

“Il Milan negli ultimi due anni a gennaio ha fatto operazioni importanti. In questo momento serve un difensore: hai Tomori, Romagnoli, che nell’ultimo anno qualche problema fisico l’ha avuto, e Gabbia, che è un ragazzo giovane che non può trovarsi con grandi responsabilità nei momenti chiave”.

Sulle assenze:

Rebic, Serafini, mercato

“Non pesa solo la mancanza di Kjaer, ma anche quella di Rebic. Nelle prime giornate c’era il croato, e con Leao e Saelemaekers iniziavano la fase difensiva. Rebic è una specie di Gattuso, andava a rompere le scatole a tutti, infatti ad inizio campionato il Mlan subiva pochi tiri in porta. Senza Rebic e con Giroud o Ibrahimovic il Milan ha continuato a segnare, però subendo di più. Ora il gioco del Milan è più Ibracentrico perché lo cercano con lanci lunghi, ed è facile che quel lancio lungo non riesca e che quindi riparta l’azione degli avversari, come è successo molte volte ad Udine”.