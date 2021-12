L’ex rossonero su Diaz: “Non ha il senso del gol”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni ha commentato la prima parte della stagione del Milan, soffermandosi sui trequartisti a disposizione di Pioli:

Donadoni, Milan, Diaz

“Adesso non ci sono Leão e Rebić che hanno un discreto fiuto per il gol e dunque queste assenze si fanno sentire. Brahim Díaz è uno che crea opportunità, ma non ha nel DNA il senso della rete. Le ali puntano poco la porta, è vero. Forse qui si deve migliorare, ma molto dipende dalle caratteristiche di ognuno“.