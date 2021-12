LIVE | Segui con noi la conferenza di Pioli pre Milan-Napoli

Dopo il pareggio contro l’Udinese, raggiunto solamente nei minuti finali, il Milan si appresta ad affrontare il Napoli, in uno scontro diretto che mette in palio puni pesanti per restare sulla scia dell’Inter, vittoriosa ieri contro la Salernitana.

Quella tra rossoneri e partenopei si preannuncia una sfida combattuta tra due squadre che sono state due protagonoste assolute di questo girone di andata di Serie A. Per entrambe non è ancora tramontata la possibilià di conquistare il platonico titolo di campione d’inverno.

Oggi potrete seguire con noi la conferenza stampa di vigilia di Stefano Pioli: