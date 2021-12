Mai così pochi punti in Champions per il Milan: solo un’italiana ha fatto peggio

Il Milan è fuori dall’Europa dopo essersi classificato all’ultimo posto nel girone di Champions League con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Milan, Champions League

I rossoneri hanno totalizzato 4 punti in 6 partite della fase a gironi: secondo quanto riportato da Opta, tra le squadre italiane solo la Roma nel 2004/05 ha fatto peggio (1 punto in 6 partite). Un altro dato a cui la squadra di Pioli potrà lavorare in vista della prossima stagione. Intanto però, bisognerà conquistare di nuovo un posto in Champions sul campo, quest’anno.