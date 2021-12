Maldini ci prova: nuova pista per la trequarti, i dettagli

Paolo Maldini e la dirigenza milanista stanno pensando al prossimo calciomercato invernale. I rossoneri, infatti, potrebbero regalare alcuni colpi a Stefano Pioli. La dirigenza, oltre la posta difensore, starebbe lavorando per portare a Milanello un nuovo talento.

Il nuovo nome nel mirino del Milan è Brenden Aaronson del Salisburgo. Il talento statunitense, come rivelato da Calciomercato.com, piace moltissimo alla dirigenza. In questa stagione Aaronson ha messo a segno 3 reti e 7 assist in 26 apparizioni con la maglia del club austriaco.

La sua valutazione, al momento, è di 18-20 milioni di euro. Lipsia e Leeds sono interessate al profilo del trequartista ma al momento il Salisburgo non avrebbe intenzione di privarsene.