Maldini ci prova per giugno: occhi sul trequartista

Continua la ricerca di innesti per cercare di migliorare il valore della rosa del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano veronese L’Arena, il club rossonero si starebbe già muovendo per bloccare Antonin Barak per giugno.

Il trequartista dell’Hellas Verona, protagonista di una prima parte di stagione di assoluto livello con 5 gol in 13 partite, potrebbe rappresentare una pista concreta per Maldini e Massara: gli Scaligeri chiedono 20 milioni di euro per lasciarlo partire (a giugno, non prima), e su di lui ci sono già gli occhi di molti club di Premier League e Bundesliga.

Barak, Milan, calciomercato

Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero esserci ulteriori sviluppi, con il Milan che vorrebbe bloccare subito il ceco per portarlo a Milanello nella prossima estate.