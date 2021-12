Maldini pensa ad uno scambio col Torino! I dettagli

“Volete Bremer? Noi Pobega!”

Questo è il titolo che si trova oggi sulla copertina di Tuttosport dove si fa un’ampia analisi degli obiettivi di mercato della squadra rossonera.

È noto che il Milan sia alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire adeguatamente Kjaer e Bremer del Torino potrebbe essere una scelta azzeccata.

Il ventiquattrenne brasiliano negli ultimi tre anni in Serie A si è rivelato essere un difensore di grande affidabilità e anche con un discreto fiuto del gol: 10 i gol messi a segnato nelle ultime tre stagioni. Che non sono pochi per un difensore.

Non si è fatta attendere la risposta della squadra granata che non sembra intenzionata a perdere il suo totem difensivo e ha tirato in ballo Tommaso Pobega. Il centrocampista in prestito dal Milan piane moltissimo al tecnico del Toro Juric e non vorrebbe privarsene nemmeno durante la prossima stagione.