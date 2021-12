Maldini tenta il colpaccio: arriva dalla Serie A!

È notizia ormai nota l’approdo di Boga a Bergamo. Un acquisto, quello della Dea, che obbligherà la società orobica ad una cessione: tra i possibili partenti, il più appetibile per gli altri club del nostro campionato sembra essere Luis Muriel.

Sul colombiano, oltre alla Juve, pare esserci anche il Milan. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i rossoneri sarebbero interessati a Muriel pur consapevoli che la trattativa non sarà semplice. Di seguito le sue parole:

“Anche il Milan è in pressing su Muriel. Per ora non ci sono margini per una partenza ma va seguita. I rossoneri cercano anche un difensore e un esterno nel caso in cui Castillejo partisse“.